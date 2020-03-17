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Актер Кристофер Хивью из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом COVID-19. Об этом актер сообщил в своем Instagram.

«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды», — говорится в сообщении.

Обращаясь в подписчикам, Хивью посоветовал им быть предельно осторожными, а также призвал совместно бороться с распространением болезни.

Хивью родился в Осло 7 декабря 1978 года. В 2004 году он окончил филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Дании.

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Ранее коронавирус также подтвердился у ряда других известных актеров. В их числе — британский актер Идрис Эльба, супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон, а также актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда.

Первый случай заболевания коронавирусом в Норвегии зафиксировали в конце февраля. Факте заражения был выявлен у жителя региона Северная Норвегия после того, как он вернулся из Китая. При этом отмечалось, что симптомы болезни у пациента не проявились.

По данным SCMP, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 170 тыс. человек. Умерли 6671 человек.

Теги: «Игра престолов», актер, коронавирус
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