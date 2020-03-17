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Пандемия коронавируса ,  
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Зараженные коронавирусом актер Том Хэнкс и его жена прошли курс лечения

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19, прошли курс лечения в одной из больниц штата Квинсленд (Австралия). Об этом сообщил телеканалу CNN представитель актера.

Накануне супружескую пару выписали из медицинского учреждения. Сейчас они находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.

О том, что Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом, стало известно 12 марта. Супруги почувствовали недомогание после того, как они прибыли в Австралию для участия в съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Работа над картиной была приостановлена из-за заболевания актера.

15 марта актер в своем Twitter поблагодарил за оказываемую помощь и призвал подписчиков заботиться друг о друге.

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Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях. 
По последним данным властей Австралии, в стране 140 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в мире подтвердили свыше 13 тыс. случаев заражения заболеванием, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С начала пандемии вирусом заразились свыше 167 тыс. человек.

Теги: актеры, сша, коронавирус
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