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Падение цен на нефть ,  
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Трамп усомнился в возможности сократить добычу нефти в США

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Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос о готовности США сократить нефтедобычу вместе с другими странами, Трамп сказал: «Не думаю. Мы уже сократили и очень ориентированы на рынок».

Ранее 8 апреля один из крупнейших производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах, компания Continental Resources, заявила о сокращении добычи на 30% в апреле. Такое решение руководство компании объяснило уменьшением спроса на нефть из-за обвала рынка и коронавируса.

Один из крупнейших производителей сланцевой нефти сократит добычу на 30%
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По мнению комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, мировой уровень добычи нефти в самое ближайшее время должен быть сокращен на 20 млн барр. В противном случае нефтехранилища будут заполнены в течение двух месяцев, и странам-нефтедобытчикам придется договариваться уже о более существенном снижении добычи.

Источник РБК, близкий к российскому Минэнерго, а также представитель ведомства ранее рассказали, что Москва готова обсуждать с другими нефтедобывающими странами снижение производства на 14% от уровня первого квартала 2020 года. В абсолютных цифрах это примерно 1,6 млн барр. в сутки.

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При этом собеседники РБК отметили, что Россия готова снижать добычу пропорционально своей доле в общем производстве в рамках совокупного уменьшения в 10 млн барр.

Консультации о снижении нефти участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны должны начать 9 апреля.

Крупнейший с 2002 года обвал цен на нефтяном рынке произошел после развала сделки ОПЕК+ 9 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о новом сокращении производства.

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Bloomberg сообщал, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться из-за разных подходов к снижению добычи. Саудиты хотят сокращать свою добычу от нынешнего уровня, который с 9 марта вырос с 9,8 до 12 млн барр. в сутки. Россия же не наращивала производство, продолжает добывать ежесуточно по 11,3 млн барр. и настаивает на сокращении от уровня первого квартала 2020 года.

Теги: Дональд Трамп, нефть, добыча, США
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