Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Россия обсудит снижение добычи нефти на 14% — пропорционально доле в общей добыче стран, которые договорятся о стабилизации цен. В сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие с общей добычей 70 млн барр. в день

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Россия ожидает, что к новой сделке по сокращению добычи нефти присоединятся страны, которые в целом добывают 70 млн барр. в сутки. Помимо ОПЕК и России, которые в течение трех лет снижали производство нефти до 1 апреля 2020 года, когда истекло предыдущее соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российскому Минэнерго, и подтвердил представитель ведомства.

Как Россия может снизить добычу

В этом случае Россия может снизить добычу примерно на 1,6 млн барр., или на 14% от уровня первого квартала (11,3 млн барр. в сутки, по данным ЦДУ ТЭК), следует из слов источника, близкого к Минэнерго. «Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче, и с учетом совместного снижения на 10 млн барр. в сутки», — утверждает он. Представитель Минэнерго это подтвердил.

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля.

Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю. Но не назвал точную цифру. Агентство Bloomberg сообщало 4 апреля со ссылкой на своих источников, что российские власти могут одобрить сокращение добычи в стране лишь на 1 млн барр. в сутки или около 10%. Вариант с сокращением на 1,5 млн барр. в сутки, на котором настаивают остальные участники переговоров, «Кремлю может не понравиться», отмечал один из собеседников агентства.