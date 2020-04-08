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Падение цен на нефть ,  
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Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Россия обсудит снижение добычи нефти на 14% — пропорционально доле в общей добыче стран, которые договорятся о стабилизации цен. В сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие с общей добычей 70 млн барр. в день
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия ожидает, что к новой сделке по сокращению добычи нефти присоединятся страны, которые в целом добывают 70 млн барр. в сутки. Помимо ОПЕК и России, которые в течение трех лет снижали производство нефти до 1 апреля 2020 года, когда истекло предыдущее соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российскому Минэнерго, и подтвердил представитель ведомства.

Как Россия может снизить добычу

В этом случае Россия может снизить добычу примерно на 1,6 млн барр., или на 14% от уровня первого квартала (11,3 млн барр. в сутки, по данным ЦДУ ТЭК), следует из слов источника, близкого к Минэнерго. «Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче, и с учетом совместного снижения на 10 млн барр. в сутки», — утверждает он. Представитель Минэнерго это подтвердил.

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля.

Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю. Но не назвал точную цифру. Агентство Bloomberg сообщало 4 апреля со ссылкой на своих источников, что российские власти могут одобрить сокращение добычи в стране лишь на 1 млн барр. в сутки или около 10%. Вариант с сокращением на 1,5 млн барр. в сутки, на котором настаивают остальные участники переговоров, «Кремлю может не понравиться», отмечал один из собеседников агентства.

Сокращение вместе с США

Минэнерго ожидает, что будет выполнено главное условие будущей сделки: к ведущим добывающим странам — России и Саудовской Аравии — присоединятся США, которые в 2019 году стали лидером по добыче нефти в мире (сейчас добывают около 13 млн барр. в сутки). Штаты сократят добычу также пропорционально своей доле в общем производстве в 70 млн барр. в сутки, указывает источник РБК.

Именно президент США Дональд Трамп выступил посредником между Москвой и Эр-Риядом, чтобы после развала сделки ОПЕК+ они вновь сели за стол переговоров и обсудили условие нового сокращения добычи. После этого на встрече с главами российских нефтяных компаний на прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия готова сокращать добычу вместе с ОПЕК+ и США.

О желании снизить производство уже заявили компании Техаса — ключевого американского нефтяного штата, но Трамп до сих пор прямо не говорил, что США присоединятся к общему сокращению добычи. При этом Минэнерго США понизило прогноз добычи на 2020 год на 1,4 млн барр., до 11,8 млн барр. в сутки, в 2021 году снижение составит еще 0,7 млн барр в сутки.

CША естественным образом снизят добычу минимум на 4 млн барр. в сутки в течение трех месяцев, написал в среду, 8 апреля, на свой странице в Twitter глава регулятора штата Техас (отвечает за разработку нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США) Райан Ситтон. «Я не участвую в завтрашнем конференц-звонке ОПЕК+, но если бы участвовал, то сказал бы, что нужно снизить добычу минимум на 20 млн барр., и США снизят добычу минимум на 4 млн барр. в следующие три месяца органически (естественным образом)», — отметил он. По словам Ситтона, если ничего не сделать, хранилища заполнятся в течение двух месяцев, в результате миру придется снижать добычу уже минимум на 30 млн барр.

Сокращение добычи в России

Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК+. Тогда общее сокращение участников сделки составило 1,7 млн барр. в сутки. А Саудовская Аравия обещала дополнительно снизить свою добычу еще на 0,4 млн барр. (в сумме — 2,1 млн барр. в сутки).

На очередной встрече ОПЕК+ в Вене 5 марта России и Саудовской Аравии не удалось договориться о продлении сделки, потому что Москва предлагала сохранить ее условия на прежнем уровне, а Эр-Рияд требовал дополнительно сократить добычу из-за распространения коронавируса. В итоге сделка развалилась, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить поставки более чем на 25% и объявила ценовую войну. В итоге на нефтяном рынке возникла ситуация «идеального шторма»: спрос катастрофически упал, нефть подешевела почти вдвое до менее $25 за барр. На отдельных рынках сложились отрицательные цены, а через месяц-полтора, по прогнозам аналитиков, нефть некуда было бы поставлять из-за заполненности хранилищ. После этого партнеры решили обсудить новые варианты сокращения добычи для поддержания цен.

Российским нефтяным компаниям экономически выгоднее сокращать нельготируемые объемы добычи, говорит директор практики госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. При этом у компаний есть технологические проблемы: при остановке обводненных скважин их потом можно вовсе не восстановить. Вероятнее всего, нефтяники будут глушить скважины с высоким дебитом, например на крупных новых месторождениях, где каникулы по НДПИ уже закончились, заключает она.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: ОПЕК, нефть
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