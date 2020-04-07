Один из крупнейших производителей сланцевой нефти сократит добычу на 30%

Continental Resources приняла решение отказаться от выплаты дивидендов на фоне пандемии и снижения глобального спроса на нефть

Харольд Хамм (Фото: F. Carter Smith / Bloomberg )

Компания Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила отказаться от квартальной выплаты дивидендов в связи с мировым падением цен на нефть на фоне распространения эпидемии коронавируса, сообщает MarketWatch.

Руководство компании также сообщило, что поскольку мировое потребление нефти сократилось примерно на 30%, то в апреле и мае Continental Resources сократит добычу примерно на таком же уровне.

За последние три месяца акции компании упали на 73%, а агентство S&P понизило ее рейтинг до ВВ+.

Глава Continental Resources Харольд Хамм выразил надежду, что компании удастся восстановить позиции в третьем и четвертом кварталах, а сейчас важно сохранить отрасль, сообщает Forbes.