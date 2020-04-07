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Один из крупнейших производителей сланцевой нефти сократит добычу на 30%

Continental Resources приняла решение отказаться от выплаты дивидендов на фоне пандемии и снижения глобального спроса на нефть
Харольд Хамм (Фото: F. Carter Smith / Bloomberg )

Компания Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила отказаться от квартальной выплаты дивидендов в связи с мировым падением цен на нефть на фоне распространения эпидемии коронавируса, сообщает MarketWatch.

Руководство компании также сообщило, что поскольку мировое потребление нефти сократилось примерно на 30%, то в апреле и мае Continental Resources сократит добычу примерно на таком же уровне.

За последние три месяца акции компании упали на 73%, а агентство S&P понизило ее рейтинг до ВВ+.

Глава Continental Resources Харольд Хамм выразил надежду, что компании удастся восстановить позиции в третьем и четвертом кварталах, а сейчас важно сохранить отрасль, сообщает Forbes.

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20 марта агентство Bloomberg сообщило, что нефтегазовые компании урезали инвестиционные бюджеты в общей сложности на $31 млрд из-за опасений дальнейшего снижения котировок. По данным агентства, на серьезное сокращение инвестиций решились в том числе Saudi Arabian Oil Co, французская Total, а также Wintershall DEA.

Агентство Fitch 26 марта предположило, что на сокращение инвестиций пойдут и российские компании. По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко, они более устойчивы к низким ценам на нефть, чем зарубежные конкуренты, однако и им придется пересмотреть программу капитальных вложений в условиях падения котировок в 2,5 раза.
 

Автор: Артем Филипенок
Теги: сланцевая нефть
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