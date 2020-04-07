Эксперты назвали варианты разрешения спора по нефти с саудитами

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Чтобы разрешить нефтяной спор с Саудовской Аравией, России следует сократить добычу нефти на 200—300 тыс. барр. в сутки. Эр-Рияд, в свою очередь, должен уменьшить добычу на 400—500 тыс. барр. в сутки. Такое мнение в разговоре с РБК выразил аналитик брокерской компании АЛОР Алексей Антонов.

После таких действий, по мнению Антонова, следует договариваться с другими членами ОПЕК и теми, кто в соглашение не входит о суммарном суточном сокращении в 20 млн барр. Эксперт считает, что Москве и Эр-Рияду нужно попытаться найти компромиссное решение, которое минимизирует влияние США на рынок нефти и позволит не потерять лицо.

При этом Антонов не считает, что Вашингтон будет сам сокращать добычу. «Трамп не сможет отдать такую команду и не потерять поддержку лоббистов. Но даже лоббисты в США не обладают всей полнотой власти над небольшими частными компаниями», — отметил аналитик.

Генеральный директор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев рассказал РБК, что наиболее реалистичным вариантом по урегулированию нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти. По словам Лосева, в начале 2020 года мировой спрос на нефть составлял 103 млн барр. в сутки, а к концу марта он упал на 25—26 млн барр.