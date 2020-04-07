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Падение цен на нефть ,  
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Эксперты назвали варианты разрешения спора по нефти с саудитами

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Фото: Joe Raedle / Getty Image

Чтобы разрешить нефтяной спор с Саудовской Аравией, России следует сократить добычу нефти на 200—300 тыс. барр. в сутки. Эр-Рияд, в свою очередь, должен уменьшить добычу на 400—500 тыс. барр. в сутки. Такое мнение в разговоре с РБК выразил аналитик брокерской компании АЛОР Алексей Антонов.

После таких действий, по мнению Антонова, следует договариваться с другими членами ОПЕК и теми, кто в соглашение не входит о суммарном суточном сокращении в 20 млн барр. Эксперт считает, что Москве и Эр-Рияду нужно попытаться найти компромиссное решение, которое минимизирует влияние США на рынок нефти и позволит не потерять лицо.

При этом Антонов не считает, что Вашингтон будет сам сокращать добычу. «Трамп не сможет отдать такую команду и не потерять поддержку лоббистов. Но даже лоббисты в США не обладают всей полнотой власти над небольшими частными компаниями», — отметил аналитик.

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Генеральный директор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев рассказал РБК, что наиболее реалистичным вариантом по урегулированию нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти. По словам Лосева, в начале 2020 года мировой спрос на нефть составлял 103 млн барр. в сутки, а к концу марта он упал на 25—26 млн барр.

«Сейчас избыток нефти оценивается в 16 млн барр. в сутки. Именно на столько нефтедобывающие компании должны сократить добычу», — считает эксперт.

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Поскольку ОПЕК+ объединяет 22 страны, которые добывают только половину нефти в мире, сейчас важно общими усилиями стран картеля уменьшить суточную добычу хотя бы на 10 млн барр. Лосев уверен, что именно такая разница между добычей и спросом возникнет к началу мая, когда страны начнут выходить из карантина.

Оба собеседника РБК уверены, что роль ОПЕК в будущем будет все сильнее снижаться. Антонов считает, что к этому приведут выход стран из организации и технологический прогресс, который будет вытеснять нефть с роли основного энергоносителя. Лосев уверен, что «в мире происходит борьба за выживание», поэтому соглашение ОПЕК+ «не имеет никакого значения».

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Ранее 7 апреля Bloomberg сообщил, что Москва и Эр-Рияд не могут прийти к согласию о снижении уровня нефтедобычи из-за разных подходов к условиям сделки.

Саудовская Аравия хочет отсчитывать сокращаемую долю от нынешнего своего уровня добычи нефти. После развала сделки ОПЕК+ он вырос с 9,8 млн до 12 млн барр. в сутки. Москва же настаивает на том, чтобы сокращать добычу от среднего уровня добычи стран в первом квартале 2020 года. При этом Россия, в отличие от Эр-Рияда, не наращивала объемы добычи, сохранив их на уровне в 11,3 млн барр. в сутки.

Теги: нефть, Россия, Саудовская Аравия, новости РБК
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Бизнес
Bloomberg сообщил о разногласиях с саудитами из-за сокращения нефтедобычи
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