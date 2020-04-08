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В США предложили снизить мировую добычу нефти на 20 млн барр.

По словам комиссара Техасской железнодорожной комиссии — регулятора добычи нефти в штате, если ничего не сделать, уже через два месяца добычу в мире придется сокращать на 30 млн барр. в сутки
BRENT BR-5.20 $32,19 -2,6%
Фото: Brittany Sowacke / Bloomberg

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии (курирует в том числе разведку, добычу и транспортировку нефти и природного газа в штате) Райан Ситтон заявил, что объем нефтедобычи во всем мире необходимо сократить на 20 млн барр. в сутки.

«Если ничего не будет сделано, хранилища в течение ближайших двух месяцев заполнятся, и тогда миру придется сокращать уже 30 млн барр. в сутки», — написал Ситтон в Twitter.

2 апреля комиссар сообщил, что провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком, обсудив возможность сокращения добычи на 10 млн барр. в сутки. В марте Ситтон заявил, что руководство ОПЕК пригласило его принять участие в намеченной на июнь встрече представителей стран, входящих в организацию экспортеров нефти.

Однако в намеченном на 9 апреля совещании представителей нефтедобытчиков ОПЕК+ Ситтон, по его словам, участия не примет.

«Но если бы принял, я бы сказал, что нужны сокращения минимум на 20 млн барр. в сутки и США за три месяца сократят добычу на 4 млн барр.», — написал Ситтон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России сократить добычу нефти «по-партнерски», вместе с Саудовской Аравией и США.

9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже $22. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). Однако уже 2 апреля — после того как президент США Дональд Трамп заявил о переговорах России и Саудовской Аравии о возможном сокращении суточной добычи на 10–15 млн барр., — цена барреля Brent поднялась более чем на 21%, а на следующий день — еще на 14%.

8 апреля стоимость барреля Brent на торгах колеблется в диапазоне $31–33.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Техас, нефть, ОПЕК+, сокращение добычи
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