Bloomberg сообщил о разногласиях с саудитами из-за сокращения нефтедобычи

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Россия и Саудовская Аравия не могут прийти к согласию о новой сделке, в рамках которой планируется сократить объемы нефтедобычи, из-за разного подхода к ее условиям, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По словам собеседника агентства, Эр-Рияд настаивает на отсчете сокращения от текущей добычи, а Москва — на том, что отсчет нужно вести от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года.

Для Саудовской Аравии разница огромна — в январе—марте королевство добывало в среднем по 9,8 млн барр. нефти в сутки, а в апреле добыча здесь превысила 12 млн барр. в день. В то же время Россия добычу после завершения срока действия предыдущего соглашения ОПЕК+ наращивать не стала, и та осталась на уровне 11,3 млн барр. в сутки.

3 апреля на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках президент Владимир Путин заявил, что сокращение добычи должно происходить «по-партнерски».

«И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — сказал тогда Путин.