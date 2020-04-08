Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

«Сейчас было сказано, что принимаются ограничительные меры, скажем, связанные с движением транспорта — надо посмотреть, что это такое: насколько это необходимо с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией и не является ли это вредным для экономики самого региона, соседей, да и всей страны», — сказал глава государства.

Путин указал на то, что правительство должно внимательно проанализировать ситуацию и выдать коллегам в регионах рекомендации «о целесообразности принятия тех или иных мер или нецелесообразности их использования».

Как отметил российский президент, федеральный центр предоставил региональным властям широкие полномочия для борьбы с коронавирусом. По словам Путина, закрытие границ регионов и массовое прекращение работы компаний без необходимости к тому грозит разрушительными последствиями.