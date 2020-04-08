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Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

«Сейчас было сказано, что принимаются ограничительные меры, скажем, связанные с движением транспорта — надо посмотреть, что это такое: насколько это необходимо с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией и не является ли это вредным для экономики самого региона, соседей, да и всей страны», — сказал глава государства.

Путин указал на то, что правительство должно внимательно проанализировать ситуацию и выдать коллегам в регионах рекомендации «о целесообразности принятия тех или иных мер или нецелесообразности их использования».

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Как отметил российский президент, федеральный центр предоставил региональным властям широкие полномочия для борьбы с коронавирусом. По словам Путина, закрытие границ регионов и массовое прекращение работы компаний без необходимости к тому грозит разрушительными последствиями.

Ограничения на въезд были введены в нескольких регионах России. В частности, с 5 апреля границы для транспорта закрыли в Чечне, исключение сделаны только для транспорта, который везет медикаменты и продовольствие.

Кроме того, около десяти районов закрыли в Мурманской области, куда попасть жители могут только по прописке. В Челябинскую область стали пускать лишь грузовики с товарами первой необходимости и машины, водители которых могли по бумагам доказать, что следуют транзитом. В Удмуртии пообещали установить КПП и уделять на них особое внимание транспорту из соседних регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти меры, заявил, что регионы самостоятельно принимают решение о мерах для минимизации последствий распространения коронавируса COVID-19.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Владимир Путин, транспорт, регионы, коронавирус
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