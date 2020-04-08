Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам, в котором анонсировал новые меры поддержки пострадавших от последствий коронавируса. Главное — в материале РБК

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Меры поддержки граждан

Выделены 10 млрд руб. на дополнительные выплаты врачам и медперсоналу за повышенную нагрузку.

На три месяца, начиная с апреля, устанавливается выплата специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Для врачей доплата составит 80 тыс. руб. в месяц. Для среднего медицинского персонала — 50 тыс. руб., для младшего — 25 тыс. руб. в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тыс. руб. в месяц. Фельдшеры, водители машин — 25 тыс. руб. в месяц. Для них также будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, анонсированные в послании Федеральному собранию, начнутся в июне, а не в июле. Они распространятся не только на семьи, подходящие под критерий нуждаемости, рассчитывающийся исходя из дохода за прошлый год. Получить выплаты смогут семьи, в которых родители потеряли работу из-за последствий коронавируса.

Семьям с детьми, где родители потеряли работу, положены выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Потерявшим работу и обратившимся в центр занятости до 1 мая положено пособие в размере МРОТ. Его оформление должно проходить дистанционно.

Меры поддержки бизнеса