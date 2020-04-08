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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам, в котором анонсировал новые меры поддержки пострадавших от последствий коронавируса. Главное — в материале РБК
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Меры поддержки граждан

  • Выделены 10 млрд руб. на дополнительные выплаты врачам и медперсоналу за повышенную нагрузку.
  • На три месяца, начиная с апреля, устанавливается выплата специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Для врачей доплата составит 80 тыс. руб. в месяц. Для среднего медицинского персонала — 50 тыс. руб., для младшего — 25 тыс. руб. в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тыс. руб. в месяц. Фельдшеры, водители машин — 25 тыс. руб. в месяц. Для них также будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.
  • Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, анонсированные в послании Федеральному собранию, начнутся в июне, а не в июле. Они распространятся не только на семьи, подходящие под критерий нуждаемости, рассчитывающийся исходя из дохода за прошлый год. Получить выплаты смогут семьи, в которых родители потеряли работу из-за последствий коронавируса.
  • Семьям с детьми, где родители потеряли работу, положены выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
  • Потерявшим работу и обратившимся в центр занятости до 1 мая положено пособие в размере МРОТ. Его оформление должно проходить дистанционно.

Меры поддержки бизнеса

  • Для малых и средних предприятий распространить отсрочку по уплате социальных взносов в страховые фонды на полгода.
  • Задолженность, которая возникнет в результате отсрочки платежей предприятий, должна быть реструктуризирована на срок погашения не менее года.

Поручения

  • Регионам поручено обеспечить повышенную готовность медицинских учреждений, в том числе сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием.
  • Министерству финансов поручено сделать послабления регионам, чтобы те могли распределять поступившие на борьбу с коронавирусом средства на свое усмотрение. «Поручаю Минфину дать возможность регионам поступать гибко, концентрировать ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать», — заявил Путин.

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Экономика

  • Регионам поручено составить перечень организаций, работа которых должна быть ограничена из-за повышенных рисков, остальные предприятия могут продолжать работать, соблюдая санитарные требования. В каждом субъекте будет сформирован свой список предприятий, которые играют системную роль в обеспечении жизни региона.
  • Правительство и ЦБ в течение пяти дней должны подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. В первую очередь помощь должна распространяться на предприятия, которые сохраняют занятость.
  • Правительство должно отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: коронавирус, Владимир Путин, Россия
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