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Кремль заявил об отсутствии указаний закрыть границы российских регионов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральные власти России не принимали решений о временном закрытии транспортного сообщения между регионами из-за угрозы коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, не надо ли запретить передвижение по стране.

Кадыров объявил о закрытии границ Чечни на въезд и выезд
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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о решении полностью закрыть с 5 апреля границы региона на въезд и выезд. Жители республики должны вернуться домой до этого срока.

Кадыров уточнил, что исключение будет сделано для транспортировки продуктов, медицинских и других жизненно важных средств. Кроме того, границу республики сможет пересечь транспорт с тяжелобольными пациентами, которым необходима неотложная помощь.

Первый регион России остановил общественный транспорт из-за коронавируса
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Кроме того, 30 марта в Мурманской области усилили ограничительные меры против коронавируса, закрыв транспортное сообщение городов Ковдор, Мончегорск, поселков Териберка и Ура-Губа. До этого в области уже заблокировали въезд и выезд в Кировск и Апатиты.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал в интервью РБК, что въезд в Ковдорский район ограничен из-за большого потока туристов, это местный туристический центр, кроме того, в районе находится моногород с комбинатом «Норникеля». Закрытие сообщения с Териберку и Ура-Губу губернатор объяснил высокой популярности этих мест у российских рыбаков.

Теги: транспорт, Дмитрий Песков, транспортное сообщение, коронавирус
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