Кремль заявил об отсутствии указаний закрыть границы российских регионов

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Федеральные власти России не принимали решений о временном закрытии транспортного сообщения между регионами из-за угрозы коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, не надо ли запретить передвижение по стране.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о решении полностью закрыть с 5 апреля границы региона на въезд и выезд. Жители республики должны вернуться домой до этого срока.

Кадыров уточнил, что исключение будет сделано для транспортировки продуктов, медицинских и других жизненно важных средств. Кроме того, границу республики сможет пересечь транспорт с тяжелобольными пациентами, которым необходима неотложная помощь.