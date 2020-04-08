В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники сообщил о введении Бабкиной в медикаментозную кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ, который применяют в случае лечения тяжелой пневмонии.

6 апреля певец Лев Лещенко сообщил о выздоровлении от коронавируса. Он проходил лечение в инфекционном центре в Коммунарке, куда его госпитализировали с двусторонней пневмонией 24 марта.