В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
«Ее состояние сейчас стабильное, не ухудшается», — сказал Герасимов.
Он подтвердил, что артистке поставили диагноз двусторонняя пневмония, коронавирусная инфекция у Бабкиной не выявлена.
Надежда Бабкина проходит лечение в стационаре, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат, заявил накануне представитель артистки Александр Велор. Он уточнил, что состояние артистки стабильное с положительной динамикой.