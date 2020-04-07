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Представитель Бабкиной ответил на сообщения о ее заболевании COVID-19

Надежда Бабкина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Тест народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом РБК сообщил ее представитель Александр Велор.

«Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено», — сказал Велор.

Информацию о том, что у Бабкиной не обнаружили коронавирус, подтвердила в беседе с РБК российская артистка Клара Новикова.

«У нее нет коронавируса, насколько известно. У нее был период, когда она готовилась к юбилею и где-то подстыла», — сказала Новикова. По ее словам, Бабкина находится в больнице с воспалением легких. «Сегодня ей уже получше», — отметила Новикова.

Супруг Бабкиной Евгений Гор сообщил РБК, что информация о ее состоянии будет доступна на сайте театра. «Все в порядке, не беспокойтесь», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Бабкиной обнаружили коронавирус.

У Надежды Бабкиной взяли анализ на коронавирус
Общество

Накануне, 6 апреля, РЕН ТВ и «Пятый канал» сообщили о госпитализации 70-летней Бабкиной. По информации телеканалов, артистка попала в больницу 1 апреля, у нее выявили пневмонию. Сын певицы Данила Заседателев рассказал РЕН ТВ, что у Бабкиной взяли тест на коронавирус, но о результатах не сообщил. По данным «Пятого канала», результат был отрицательным.

Ночью 7 апреля «Московский комсомолец» со ссылкой на источники написал, что из-за двусторонней пневмонии Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы. Анализ на коронавирус дважды показал отрицательный результат, говорилось в публикации.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: госпитализация, артистка, коронавирус, новости РБК
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