Представитель Бабкиной ответил на сообщения о ее заболевании COVID-19

Надежда Бабкина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Тест народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом РБК сообщил ее представитель Александр Велор.

«Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено», — сказал Велор.

Информацию о том, что у Бабкиной не обнаружили коронавирус, подтвердила в беседе с РБК российская артистка Клара Новикова.

«У нее нет коронавируса, насколько известно. У нее был период, когда она готовилась к юбилею и где-то подстыла», — сказала Новикова. По ее словам, Бабкина находится в больнице с воспалением легких. «Сегодня ей уже получше», — отметила Новикова.

Супруг Бабкиной Евгений Гор сообщил РБК, что информация о ее состоянии будет доступна на сайте театра. «Все в порядке, не беспокойтесь», — добавил он.