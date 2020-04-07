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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы на фоне диагностированной у нее двусторонней пневмонии. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По их данным, певица была госпитализирована 1 апреля в одну из частных клиник Москвы. При этом результаты двух тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 у певицы показали отрицательный результат.

Источники издания утверждают, что клиническая картина болезни у певицы «абсолютно коронавирусная». Медики полагают, что вирус мог мутировать. По их словам, существующие тест-системы работают на определение РНК-вируса, а не антител в организме.
Врачи полагают, что если вирус поменял штамм, то у тестов нет способности распознавать новую разновидность. 

В свою очередь, родственники Бабкиной утверждают, что она не имела контактов с зараженными COVID-19 людьми. Источники издания сообщили, что врачи ввели певицу в состояние медикаментозной комы не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяемом при диагнозе тяжелой пневмонии. 

Врачи подтвердили, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, наблюдается положительная динамика. Медики прогнозируют высокую вероятность благополучного выздоровления артистки. 

6 апреля сын певицы Данила Заседателев сообщил телеканалу РЕН ТВ, что у Бабкиной взяли анализы на коронавирус. При этом о результатах анализа Заседателев не сообщил.

Теги: певица, кома, пневмония
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