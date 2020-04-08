В Москве зафиксировали 660 новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Согласно данным оперштаба, среди новых заболевших 40% — пациенты от 18 до 45 лет, 39% — люди в возрастной группе от 45 до 65 лет, 15% — от 65 и старше, кроме того, заболевание подтвердили у 6% детей.

Всего за сутки в России зафиксировали 1175 новых случаев, из которых 660 — в Москве, и 95 — в Московской области.

В Подмосковье 54 заболевших — в возрасте от 18 до 45 лет, 26 заболевших — от 46 до 64 лет, 11 заболевших — от 65 до 84 лет. Кроме того, заразились коронавирусом четверо детей.