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Лев Лещенко заявил о выздоровлении от коронавируса и выписке из больницы

Лев Лещенко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Певец Лев Лещенко, проходивший лечение от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке, сообщил РБК о своем выздоровлении и планах выписаться из медицинского учреждения.

«Я никому не давал комментариев и не снимал трубку, поскольку было очень много непонятного. Но сегодня я выписываюсь, все тесты у меня отрицательные, и вируса нет. В 17 часов я уже выйду отсюда и буду долечиваться дома», — сказал Лещенко РБК.

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Лещенко госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке 24 марта, в медицинский центр он поступил вместе с супругой. В середине марта они были в поездке в США.

Позднее главврач больницы Денис Проценко сообщил, что у певца подтвердился коронавирус. Лещенко помещали в реанимацию из-за одышки и низких показателей оксигенации крови, но 27 марта его состояние стабилизировалось, его перевели в обычную палату.

Теги: новости РБК, Лев Лещенко, коронавирус
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