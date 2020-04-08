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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил об отсутствии решений о сокращении периода нерабочих дней

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На данный момент не прошел достаточный период времени, чтобы понять динамику распространения коронавируса в России после ограничения социальных контактов. Об этом заявил  журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос о возможном решении насчет сокращения числа рабочих дней. «Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику», — отметил он.

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Никаких решений о сокращении рабочих дней накануне на совещании президента Владимир Путина с экспертами по поводу развития ситуации с коронавирусной инфекцией принято не было, указал представитель Кремля.

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Путин объявил нерабочим весь период до 30 апреля, но с сохранением заработной платы. Мера не затронула сотрудников ряда учреждений, в том числе работников непрерывно действующих предприятий, госорганов и больниц.

Накануне Путин провел встречу с экспертами по поводу возможного сокращения периода нерабочих дней. По его словам, вслед за здоровьем россиян власти должны также обеспечить восстановление экономической активности. При этом он отметил, что решения «должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации».

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Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с Путиным заявил, что еще рано судить о динамике заболевания и поэтому контакты необходимо продолжить ограничивать. «Результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю», — сказал он.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: карантин, коронавирус
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