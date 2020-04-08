Песков сообщил об отсутствии решений о сокращении периода нерабочих дней

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На данный момент не прошел достаточный период времени, чтобы понять динамику распространения коронавируса в России после ограничения социальных контактов. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос о возможном решении насчет сокращения числа рабочих дней. «Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику», — отметил он.

Никаких решений о сокращении рабочих дней накануне на совещании президента Владимир Путина с экспертами по поводу развития ситуации с коронавирусной инфекцией принято не было, указал представитель Кремля.





Путин объявил нерабочим весь период до 30 апреля, но с сохранением заработной платы. Мера не затронула сотрудников ряда учреждений, в том числе работников непрерывно действующих предприятий, госорганов и больниц.