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Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с экспертами по COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Владимир Путин проведет 7 апреля в своей подмосковной резиденции в «Ново-Огарево» совещание с экспертами по поводу развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В начале второй половины дня будет совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом и по мерам профилактики», — сказал Песков.

Он отметил, что совещание пройдет в формате телеконференции. Кроме вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента Максима Орешкина, глав Минпромторга и Минздрава Дениса Мантурова и Михаила Мурашко в совещании примут участие представители научно-исследовательских институтов и медцентров, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По официальным данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, диагноз COVID-19 в России поставили почти 7,5 тыс. пациентов. Впервые за сутки выявили более тысячи новых больных — 1154 человека. В Москве число зараженных достигло 5181.

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Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, коронавирус
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