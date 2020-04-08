Мусорный оператор Игоря Чайки займется патронажем пенсионеров

Мусорный оператор «Хартия» бизнесмена и сына полпреда президента на Северном Кавказе Игоря Чайки в период самоизоляции планирует обеспечивать одиноких пенсионеров и инвалидов в регионах, где работает предприятие. Об этом говорится в сообщении компании на ее сайте.

Снабжать пенсионеров «Хартия» будет в Владимирской, Тульской, Ярославской и Московской областях. В каждом регионе под патронаж на первом этапе возьмут 100 человек, в дальнейшем их число будет увеличиваться по мере выявления новых нуждающихся, говорится в сообщении.

Компания намерена покупать для них продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства и средства индивидуальной защиты.

По словам Чайки, которые приводятся в сообщении, сейчас на обеспечении у компании находятся 500 человек, в ближайшее время патронаж будет расширен до 1500 человек на весь период карантина.