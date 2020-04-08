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Мусорный оператор Игоря Чайки займется патронажем пенсионеров

Мусорный оператор «Хартия» бизнесмена и сына полпреда президента на Северном Кавказе Игоря Чайки в период самоизоляции планирует обеспечивать одиноких пенсионеров и инвалидов в регионах, где работает предприятие. Об этом говорится в сообщении компании на ее сайте.

Снабжать пенсионеров «Хартия» будет в Владимирской, Тульской, Ярославской и Московской областях. В каждом регионе под патронаж на первом этапе возьмут 100 человек, в дальнейшем их число будет увеличиваться по мере выявления новых нуждающихся, говорится в сообщении.

Компания намерена покупать для них продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства и средства индивидуальной защиты.

По словам Чайки, которые приводятся в сообщении, сейчас на обеспечении у компании находятся 500 человек, в ближайшее время патронаж будет расширен до 1500 человек на весь период карантина.

Власти Москвы назвали число получивших деньги из-за карантина пенсионеров
Общество

В большинстве регионов России введен режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса. Еще до его введения пожилым людям было рекомендовано оставаться дома, так как они попадают в группу риска по COVID-19.

С 26 марта власти Москвы и Подмосковья запретили жителям старше 65 лет или имеющим хронические заболевания выходить из дома. Для них также предусмотрели разовую материальную помощь в 4 тыс. руб. для столицы и 3 тыс. руб. для Московской области.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Представители российского бизнеса после начала эпидемии коронавируса стали выделять средства на борьбу с болезнью. Так, миллиардер и владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко выделил на покупку медицинского оборудования и средств защиты 1,3 млрд руб. Акционеры холдинга USM сообщили о планах выделить 2 млрд руб., которые потратят на материальную поддержку медперсонала, работающего с заразившимися коронавирусом пациентами, закупку средств индивидуальной защиты для волонтеров, их транспортное обеспечение. Акционеры А1 выделили на борьбу с вирусом 1 млрд руб.

Бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов распорядился выделить в апреле по 10 тыс. руб. сотрудникам своей компании в качестве поддержки из-за коронавируса.

Теги: коронавирус, Игорь Чайка, пенсионеры
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