«Северсталь» выплатит сотрудникам дополнительно по 10 тыс. руб.

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Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов распорядился выплатить сотрудникам по 10 тыс. руб. в апреле в качестве меры поддержки из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Общая сумма выплат составит 500 млн руб. По словам Мордашова, руководство «Северстали» осознает возникающие у сотрудников в новых обстоятельствах проблемы с питанием, транспортом, приобретением лекарств и средств дезинфекции.

«С учетом возникающих дополнительных личных затрат мы приняли решение выплатить 10 тыс. руб. единовременно в дополнение к заработной плате в апреле 2020 года всем сотрудникам «Северстали», — заявил глава компании.

Мордашов добавил, что выплаты получат все, за исключением руководителей, входящих в топ-100. Более того, руководство компании не отменило ежегодную индексацию (базовый размер 3%), которая будет в апреле.