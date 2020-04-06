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«Северсталь» выплатит сотрудникам дополнительно по 10 тыс. руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов распорядился выплатить сотрудникам по 10 тыс. руб. в апреле в качестве меры поддержки из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Общая сумма выплат составит 500 млн руб. По словам Мордашова, руководство «Северстали» осознает возникающие у сотрудников в новых обстоятельствах проблемы с питанием, транспортом, приобретением лекарств и средств дезинфекции.

«С учетом возникающих дополнительных личных затрат мы приняли решение выплатить 10 тыс. руб. единовременно в дополнение к заработной плате в апреле 2020 года всем сотрудникам «Северстали», — заявил глава компании.

Мордашов добавил, что выплаты получат все, за исключением руководителей, входящих в топ-100. Более того, руководство компании не отменило ежегодную индексацию (базовый размер 3%), которая будет в апреле.

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«Северсталь» продолжает работу, несмотря на введенный в России режим нерабочих дней до 30 апреля. Те, кто обеспечивает производственный цикл, находятся на своих рабочих местах, остальные работают удаленно. Тем не менее в компании заверили, что на производстве соблюдаются все меры по нераспространению вируса.

В конце марта у сотрудника «Северстали» в Череповце, куда тот приехал из Москвы в командировку, предварительно диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом напрямую с производственным персоналом он не контактировал.

Теги: выплаты, сотрудники, «Северсталь», новости РБК
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