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Росавиация приостановила разрешения на вывоз россиян из-за рубежа

Росавиация заявила о временном приостановлении действия разрешений на осуществление авиарейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении агентства воздушного транспорта, поступившем в РБК. 

«В целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации, временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Материал дополняется. 

Теги: Росавиация, авиарейсы, россияне
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