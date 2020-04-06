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Глава Минздрава заявил о естественном происхождении коронавируса COVID-19

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Большинство специалистов полагают, что происхождение коронавируса естественное. Об этом в эфире программы «Познер» на «Первом канале» заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Большинство [ученых] говорит о том, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям непосредственно взаимодействия с человеком», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что сейчас нет повода в этом сомневаться.

В середине марта замглавы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что, возможно, коронавирус в КНР занесли американские военные.

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Впоследствии в министерстве отметили, что международное сообщество имеет разные взгляды на происхождение инфекции и Пекин считает, что это научный вопрос, который требует профессионального мнения.

Президент США Дональд Трамп на это заявлял, что американские военные не имеют отношения к появлению вируса в Китае.

В конце января китайские ученые предположили, что возможным источником заражения стали летучие мыши, продававшиеся на рынке с морепродуктами в Ухане.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,1 млн человек. В России зарегистрировали более 6,3 тыс. заболевших.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Минздрав, коронавирус
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