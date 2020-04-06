Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Главный тренер «Барыса» не договорился с клубом о новом контракте Спорт, 11:43 СМИ назвали местом проведения UFC 249 индейскую резервацию Спорт, 11:40 Мишустин обязал компенсировать зрителям отмену концертов Общество, 11:38 Работу всем: 3 стереотипа о трудоустройстве людей с инвалидностью Партнерский материал, 11:37 Россиянам дадут льготные кредиты на машины. Как получить Авто, 11:35 Около 40% москвичей сочли такси и каршеринг опасными во время пандемии Общество, 11:33 Мишустин анонсировал начало выплат оставшимся за рубежом россиянам Общество, 11:31 Полимер ждет строгих мер: какие новые материалы придут на смену пластику Зеленая экономика, 11:27  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля Общество, 11:19 СМИ сообщили о возможном проведении плей-офф НХЛ в Северной Дакоте Спорт, 11:15 Сбербанк изменил правила закрытия вкладов Финансы, 11:13 Не ломай голову: готовый алгоритм для решения проблем любой сложности Pro, 11:10 Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов Политика, 11:03 Золотые опилки: как заработать на производстве биоугля из отходов Pro, 11:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля

В России за сутки выявили более 900 случаев заражения COVID-19, прилетевших из Москвы отправляют на карантин в других регионах России, Борис Джонсон госпитализирован после заражения. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн 133 тыс. человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже свыше 1 млн 275 тыс. человек, более 262 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США (337 тыс.). Испания находится на втором месте (131 тыс.), Италия — на третьем (128 тыс.), Германия (100 тыс.) — на четвертом, Франция — на пятом (93 тыс.). Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения (82 тыс.; почти 80 тыс. человек уже выздоровели).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 69 514 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 15 887. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 69 тыс. человек.

Ситуация в России

  • За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек. Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах, при этом зафиксировано два летальных исхода, общее количество умерших после заражения коронавирусом составило 47 человек.
  • Все прилетающие из Москвы или Санкт-Петербурга в Томск, Красноярск, Норильск и Иркутскую область с 6 апреля будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции для всех жителей полуострова из-за коронавируса до 30 апреля.
     
Ситуация в других странах
  • Из-за введения карантинных мер в связи с коронавирусом мир столкнулся с «ужасающей» вспышкой домашнего насилия, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Некоторые женщины оказались в «ловушке» с партнерами, склонными к жестокому обращению, отметил он.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализирован для проведения обследования.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что видит «свет в конце туннеля» в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в США. «Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем сможем гордиться тем, что сделали», — сказал Трамп. По его мнению, «хорошим знаком» в ситуации с коронавирусом служит снижение числа смертей от заболевания в штате Нью-Йорк, где зафиксировано больше всего зараженных.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter