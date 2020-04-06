Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля

В России за сутки выявили более 900 случаев заражения COVID-19, прилетевших из Москвы отправляют на карантин в других регионах России, Борис Джонсон госпитализирован после заражения. Главное — в обзоре РБК

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Погибшие и пострадавшие