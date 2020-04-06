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Адвокат сообщил о передаче СК дела главы Optima Development Худояна

Фото: Олег Яковлев / РБК

Уголовное дело в отношении владельца компании Optima Development Альберта Худояна о мошенничестве передали из следственного департамента МВД в СК России. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Забейда. По его словам, дело было передано еще в январе.

2 апреля источники РБК сообщили, что двух заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского и старшего следователя по особо важным делам полковника юстиции Александра Брянцева заподозрили в превышении полномочий. ГУ МВД по Москве расследовало дело против Худояна. По данным источника ТАСС, они получили 10 млн руб. за перевод Худояна под домашний арест.

«Дело было передано в СКР примерно в январе. 10 марта срок домашнего ареста Худояну продлевали уже по ходатайству следователя СКР», — отметил Забейда.

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Постановление об изъятии дела Худояна из следственного департамента МВД и его передаче подписал 20 января замгенпрокурора Виктор Гринь. Он объяснил свое решение тем, что следствие «приняло затяжной характер» и МВД нарушает разумные сроки производства по делу, рассказал Забейда.

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«Именно на это мы и жаловались. Но мы не можем сказать, связано ли это с нашей жалобой или это некий формальный повод для передачи дела», — сказал адвокат, отметив, что это стандартные формулировки для подобных решений.

По его словам, события, связанные с проверкой в отношении двух генералов МВД и их дальнейшим задержанием начались уже после передачи дела в Следственный комитет.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

Альберта Худояна задержали в июне 2019 года по обвинению в незаконном владении тремя земельными участками стоимостью 2 млрд руб. Сначала его отправили под домашний арест, но позже по ходатайству следствия перевели в СИЗО. В октябре 2019 года суд продлил арест Худояна до 14 ноября, однако Мосгорсуд отменил это постановление.

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В ноябре 2019 года бизнесмена отпустили под домашний арест, причем ходатайство об этом подал Александр Брянцев, обосновав это положительной характеристикой Худояна, наличием маленьких детей и больной мамы.

Теги: СК, уголовное дело, Optima Development, владелец, новости РБК
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