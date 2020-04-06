Адвокат сообщил о передаче СК дела главы Optima Development Худояна

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Уголовное дело в отношении владельца компании Optima Development Альберта Худояна о мошенничестве передали из следственного департамента МВД в СК России. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Забейда. По его словам, дело было передано еще в январе.

2 апреля источники РБК сообщили, что двух заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского и старшего следователя по особо важным делам полковника юстиции Александра Брянцева заподозрили в превышении полномочий. ГУ МВД по Москве расследовало дело против Худояна. По данным источника ТАСС, они получили 10 млн руб. за перевод Худояна под домашний арест.

«Дело было передано в СКР примерно в январе. 10 марта срок домашнего ареста Худояну продлевали уже по ходатайству следователя СКР», — отметил Забейда.

Постановление об изъятии дела Худояна из следственного департамента МВД и его передаче подписал 20 января замгенпрокурора Виктор Гринь. Он объяснил свое решение тем, что следствие «приняло затяжной характер» и МВД нарушает разумные сроки производства по делу, рассказал Забейда.