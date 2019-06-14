В Москве задержали владельца Optima Development по делу о мошенничестве

В Москве задержали владельца Optima Development по делу о мошенничестве

В Москве задержали владельца компании Optima Development Альберта Худояна по делу о мошенничестве. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Карабанов.

Задержание прошло 14 июня в 0:50 мск. Его проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭиП) московского главка МВД.

Карабанов добавил, что бизнесмену предъявили обвинения по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Он сообщил, что 15 июня Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об ареста Худояна.

Адвокат отметил, что уголовное дело против предпринимателя было инициировано в интересах бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева и Сергея Говядина.

Юрист пояснил, что Самиев и Говядин не подавали иски в суд против Худояна для разрешения коммерческого спора. Защитник рассказал, что в августе 2018 года помощник экс-депутата Сергей Говорухин подал в УБЭиП ГУ МВД по Москве заявление от лица Mansfield Executive Ltd. В заявлении Говорухин отметил, что у компании мошенническим путем похитили имущество.