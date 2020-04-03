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Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Заместители начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь Александр Брянцев останутся под стражей до 1 июня
Александр Бирюков (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Басманный районный суд до 1 июня арестовал заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, передает корреспондент РБК.

Такой срок для них ранее запрашивало следствие.

До 1 июня под арестом будет находиться еще один фигурант дела, старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Александр Брянцев.

Уголовное дело в отношении двух генералов МВД заведено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями), рассказывали источники РБК.

ФСБ задержала двух генералов из Следственного департамента МВД
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Источник РБК в МВД отмечал, что 2 апреля их задержали по подозрению в получении взятки. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что они получили 10 млн руб. за перевод под домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна. Собеседник РБК также связывал их задержание с Худояном и предпринимателем Сергеем Говядиным.

Худояна обвинили в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб. Его задержали в июне 2019 года. Сначала Худояна отправили под домашний арест, но позже по ходатайству следствия перевели в СИЗО. Следователи объясняли решение тем, что дети бизнесмена — граждане США и он может скрыться.

В октябре прошлого года Тверской районный суд продлил арест Худояна до 14 ноября, однако позже Мосгорсуд отменил это постановление и вернул ходатайство следствия о продлении срока заключения в первую инстанцию. В ноябре 2019 года Тверской районный суд отпустил бизнесмена под домашний арест. Ходатайство об этом подал Александр Брянцев, обосновывая тем, что у Худояна положительная характеристика, а также есть маленькие дети, больная мать и постоянная работа.

Авторы: Маргарита Алехина, Гаяна Демурина
Теги: МВД
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