Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Басманный районный суд до 1 июня арестовал заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, передает корреспондент РБК.
Такой срок для них ранее запрашивало следствие.
До 1 июня под арестом будет находиться еще один фигурант дела, старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Александр Брянцев.
Уголовное дело в отношении двух генералов МВД заведено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями), рассказывали источники РБК.