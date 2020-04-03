Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Источник РБК в МВД отмечал, что 2 апреля их задержали по подозрению в получении взятки. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что они получили 10 млн руб. за перевод под домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна. Собеседник РБК также связывал их задержание с Худояном и предпринимателем Сергеем Говядиным.

Худояна обвинили в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб. Его задержали в июне 2019 года. Сначала Худояна отправили под домашний арест, но позже по ходатайству следствия перевели в СИЗО. Следователи объясняли решение тем, что дети бизнесмена — граждане США и он может скрыться.

В октябре прошлого года Тверской районный суд продлил арест Худояна до 14 ноября, однако позже Мосгорсуд отменил это постановление и вернул ходатайство следствия о продлении срока заключения в первую инстанцию. В ноябре 2019 года Тверской районный суд отпустил бизнесмена под домашний арест. Ходатайство об этом подал Александр Брянцев, обосновывая тем, что у Худояна положительная характеристика, а также есть маленькие дети, больная мать и постоянная работа.