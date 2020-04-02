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Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

СКР подозревает генералов Следственного департамента МВД в злоупотреблении должностными полномочиями, постановление о возбуждении дела подписано лично главой СКР Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы
Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом рассказал источник в СКР, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. Наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

Постановление о возбуждении дела подписано председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, оно датировано 1 апреля. Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР.

В документе говорится, что Бирюков и Краковский и старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Александр Брянцев допустили злоупотребление должностными полномочиями. Ранее источники РБК и ТАСС сообщали, что офицеры задержаны по делу о получении взятки в 10 млн руб.

ГУ МВД по Москве расследовало уголовное дело против девелопера Альберта Худояна, он обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере. В материалах дела говорилось о хищении у компании «Мэнзфилд Икзекьютив Лимитед» права долгосрочной аренды трех земельных участков в районе Ленинградского шоссе. «На эти участки стоимостью 2,2 млрд. руб. был наложен арест с запретом совершать сделки», — добавил источник.

В начале июля 2019 года сотрудники Следственного департамента МВД «из корыстной заинтересованности, намереваясь получить незаконное вознаграждение от Худояна», изъяли дело из столичного главка МВД и передали в следственный департамент «под видом организации объективного расследования», говорится в постановлении о возбуждении дела.

При этом в своей докладной на имя руководителя департамента генерал-полковника Александра Романова Бирюков писал, что Худоян был арестован незаконно, поскольку дело относится к сфере предпринимательской деятельности. В планах генералов МВД было смягчить наказание и переквалифицировать действия Худояна на мошенничество, связанное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, утверждается в постановлении.

Дело попало к следователю Брянцеву. В октябре прошлого года Бирюков и Краковский распорядились, чтобы следователь снял арест с участков Худояна, перевел его под домашний арест и переквалифицировал обвинение. Брянцев понимал, что оснований для этого нет, но решил исполнить волю начальников «из побуждений карьеризма, стремясь угодить» руководству, считает следствие.

Действия Краковского, Бирюкова и Брянцева привели к «необоснованному смягчению» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» — земельных участков на сумму 2,2 млрд и невозможности вернуть эти участки законному владельцу, говорится в постановлении. Офицеры своими действиями подорвали авторитет органов внутренних дел и дискредитировали правоохранительную деятельность государства в борьбе с преступностью, полагают в СКР.

«Нет доказательств, нет никакого состава преступления. Идет разборка между хозяйствующими субъектами, коммерсантами, правоохранители оказались в нее втянуты. Они попытались навести порядок, забрав дело в Следственный департамент, и за это привлечены к уголовной ответственности», — сказал РБК адвокат Павел Лапшов, защищающий Бирюкова.

«Насколько я знаю, у всех троих позиция одна: они полностью следовали закону, все, что они делали, соответствовало УПК, должностным инструкциям, всем на свете нормативным актам». Лапшов подчеркнул, что следователям, в частности, вменяется в вину смягчение Худояну меры пресечения, хотя соответствующее решение принимали не они, а суд.

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Около месяца назад Худоян вызывался в СКР для дачи объяснений в рамках проверки в отношении следователей, сказал РБК его адвокат Александр Забейда: «Он сказал, что никому никаких денег не давал и вся эта история не имеет к нему отношения».

Офицеры не требовали никаких денег от Худояна, слухи о том, что девелопер заплатил некую взятку следователям, не имеют отношения к действительности, сказал Забейда. «На момент передачи дела из ГСУ ГУ МВД Москвы в Следственный департамент он сидел в СИЗО и ни с кем встречаться не мог. Потом его перевели под домашний арест, и его контакты тоже были ограничены. К тому же под домашний арест его перевели далеко не сразу после передачи дела в СД», — сказал Забейда.

Он подчеркнул, что защита регулярно жаловалась на действия следствия, в том числе бизнес-омбудсмену Борису Титову, аппарат которого составил заключение о незаконности ареста Худояна, о том, что дело относится к предпринимательской сфере, и о нарушениях в нем (в частности, оно возбуждено на основании заявления от лица, которое не может быть представителем потерпевшего).

Дело Худояна

В 2015 году предприниматели Сергей Говядин, Ильдар Самиев и Альберт Худоян договорились о совместном участии в строительстве жилого комплекса на территории бывшего аэровокзала. Земельные участки, расположенные на Ленинградском шоссе, находились в аренде у компании, контролируемой Худояном через кипрский офшор.

Говядин и Самиев приобрели 50% акций компании «Висения Энтерпрайзис» и оформили их на компанию «Мэнсфилд Экзекьютив Лимитед». МВД считало, что в 2016 году Худоян втайне от своих партнеров совершил ряд сделок и отчуждение имущества, в результате чего причинил Говядину и Самиеву ущерб в размере $150 млн.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков
Теги: МВД, коррупция, ФСБ, Александр Бастрыкин
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