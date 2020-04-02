Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

При этом в своей докладной на имя руководителя департамента генерал-полковника Александра Романова Бирюков писал, что Худоян был арестован незаконно, поскольку дело относится к сфере предпринимательской деятельности. В планах генералов МВД было смягчить наказание и переквалифицировать действия Худояна на мошенничество, связанное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, утверждается в постановлении.

Дело попало к следователю Брянцеву. В октябре прошлого года Бирюков и Краковский распорядились, чтобы следователь снял арест с участков Худояна, перевел его под домашний арест и переквалифицировал обвинение. Брянцев понимал, что оснований для этого нет, но решил исполнить волю начальников «из побуждений карьеризма, стремясь угодить» руководству, считает следствие.

Действия Краковского, Бирюкова и Брянцева привели к «необоснованному смягчению» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» — земельных участков на сумму 2,2 млрд и невозможности вернуть эти участки законному владельцу, говорится в постановлении. Офицеры своими действиями подорвали авторитет органов внутренних дел и дискредитировали правоохранительную деятельность государства в борьбе с преступностью, полагают в СКР.

«Нет доказательств, нет никакого состава преступления. Идет разборка между хозяйствующими субъектами, коммерсантами, правоохранители оказались в нее втянуты. Они попытались навести порядок, забрав дело в Следственный департамент, и за это привлечены к уголовной ответственности», — сказал РБК адвокат Павел Лапшов, защищающий Бирюкова.

«Насколько я знаю, у всех троих позиция одна: они полностью следовали закону, все, что они делали, соответствовало УПК, должностным инструкциям, всем на свете нормативным актам». Лапшов подчеркнул, что следователям, в частности, вменяется в вину смягчение Худояну меры пресечения, хотя соответствующее решение принимали не они, а суд.

Около месяца назад Худоян вызывался в СКР для дачи объяснений в рамках проверки в отношении следователей, сказал РБК его адвокат Александр Забейда: «Он сказал, что никому никаких денег не давал и вся эта история не имеет к нему отношения».

Офицеры не требовали никаких денег от Худояна, слухи о том, что девелопер заплатил некую взятку следователям, не имеют отношения к действительности, сказал Забейда. «На момент передачи дела из ГСУ ГУ МВД Москвы в Следственный департамент он сидел в СИЗО и ни с кем встречаться не мог. Потом его перевели под домашний арест, и его контакты тоже были ограничены. К тому же под домашний арест его перевели далеко не сразу после передачи дела в СД», — сказал Забейда.

Он подчеркнул, что защита регулярно жаловалась на действия следствия, в том числе бизнес-омбудсмену Борису Титову, аппарат которого составил заключение о незаконности ареста Худояна, о том, что дело относится к предпринимательской сфере, и о нарушениях в нем (в частности, оно возбуждено на основании заявления от лица, которое не может быть представителем потерпевшего).