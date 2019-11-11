Суд отпустил девелопера Худояна под домашний арест

Тверской суд Москвы отпустил под домашний арест из СИЗО владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд руб. Такое решение вынесла судья Ольга Солопова, передает корреспондент РБК.

Худояну вменяется незаконное завладение тремя земельными участками. О смягчении ему меры пресечения ходатайствовал следователь МВД Александр Брянцев. Он обосновывал это тем, что следствию стали известны новые обстоятельства: у Худояна малолетние дети и больная мать, есть постоянная работа и он положительно характеризуется. Защита предлагала вовсе отменить изоляцию бизнесмена, предлагая за него залог в 10 млн руб.

Залог готов внести вице-президент Optima Development Булат Баширов. Кроме того, личное поручительство за Худояна подписал председатель совета МОО «Ассамблея армян» Ваге Енгибарян.

Худоян был задержан в июне этого года и отправлен под домашний арест, однако в дальнейшем его по ходатайству следствия перевели в СИЗО. Тогда следствие обосновывало это тем, что дети Худояна оказались гражданами США, что, по мнению МВД, создает для Худояна возможность скрыться.

Впоследствии Мосгорсуд дважды отменял продление стражи Худояну, возвращая ходатайства следствия в суд первой инстанции.