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Застрявшие в аэропорту Сеула россияне сообщили о помощи посольства

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Посольство России в Южной Корее оказало помощь россиянам, которые уже несколько дней находятся в транзитной зоне аэропорта Сеула. Об этом РБК сообщили туристы.

«Посольство передает вещи, которые покупают сами жители Сеула, наши знакомые. Само посольство покупает только воду, лапшу, лекарства — если их и передали, то не раньше чем на пятый день нашего пребывания здесь», — рассказала туристка Кристина Наумчук.

Ее муж Валерий Наумчук уточнил, что сотрудники посольства принесли фрукты, передали посылки от жителей Сеула — пледы, одежду, а также лекарства, смеси и подгузники для ребенка.

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31 марта группа российских туристов вылетела по маршруту Бангкок — Сеул — Владивосток. В аэропорту Сеула выяснилось, что рейс авиакомпании «Аврора» отменен. Около 40 россиян, в том числе семьи с детьми, пожилые и инсулинозависимые люди, вынуждены были остаться в транзитной зоне аэропорта.

В российском посольстве в Южной Корее РБК объяснили, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора» в связи с прекращением авиасообщения между Россией и другими странами отменили рейсы во Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск. В результате все планировавшие вернуться на родину этими рейсами вынуждены были остаться в Южной Корее.

«Среди них около 50 человек, не имеющих местожительства в РК и достаточных финансовых средств для размещения в гостиницах, в настоящий момент проживают в здании аэропорта. Также около 40 граждан России, летевших из третьих стран, находятся в транзитной зоне аэропорта», — уточнили в посольстве.

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В дипмиссии добавили, что 3 апреля сотрудники консульского отдела посольства оказали помощь гражданам, находящимся в зале вылета и транзитной зоне, передали предметы первой необходимости, включая питьевую воду, лекарственные средства, вещи для детей. В посольстве также сообщили, что его сотрудники посетили россиян в аэропорту вместе с врачом дипмиссии, а также доставили лекарства и вещи, переданные соотечественниками.

«Посольство России продолжает тщательно отслеживать ситуацию. Списки находящихся в аэропорту росграждан были переданы компетентным органам Российской Федерации», — заключили в диппредставительстве.

С 27 марта Россия приостановила регулярные и чартерные полеты в другие страны. Исключение было сделано для вывозных рейсов и отдельных полетов по поручению властей.

В ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международное сообщение для вывоза своих граждан. Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, власти решили взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: посольство, Южная Корея, Сеул, туристы, коронавирус, новости РБК
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