Застрявшие в аэропорту Сеула россияне сообщили о помощи посольства

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Посольство России в Южной Корее оказало помощь россиянам, которые уже несколько дней находятся в транзитной зоне аэропорта Сеула. Об этом РБК сообщили туристы.

«Посольство передает вещи, которые покупают сами жители Сеула, наши знакомые. Само посольство покупает только воду, лапшу, лекарства — если их и передали, то не раньше чем на пятый день нашего пребывания здесь», — рассказала туристка Кристина Наумчук.

Ее муж Валерий Наумчук уточнил, что сотрудники посольства принесли фрукты, передали посылки от жителей Сеула — пледы, одежду, а также лекарства, смеси и подгузники для ребенка.

31 марта группа российских туристов вылетела по маршруту Бангкок — Сеул — Владивосток. В аэропорту Сеула выяснилось, что рейс авиакомпании «Аврора» отменен. Около 40 россиян, в том числе семьи с детьми, пожилые и инсулинозависимые люди, вынуждены были остаться в транзитной зоне аэропорта.