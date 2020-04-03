Турист сообщил о застрявших в транзитной зоне аэропорта Сеула россиянах

Около 40 российских туристов застряли в транзитной зоне аэропорта Сеула Инчхон. Об этом сообщил РБК один из отдыхающих Валерий Наумчук. По его словам, группа туристов вылетела по маршруту Бангкок — Сеул — Владивосток 31 марта. В аэропорту Сеула туристам сообщили, что рейс авиакомпании «Аврора» отменен.

«Мы поселились в гостинице при аэропорте в транзитной зоне, сутки в гостинице стоят около $170. У нас двое детей: одному 4 месяца, другому 3,5 года. Для младшего ребенка питания и памперсов у нас хватало только на перелет. У нас нет чемоданов, только ручная кладь, нет одежды для ребенка. Самое страшное — завтра мы должны будем выехать из гостиницы. Нам сообщили, что места забронированы другими постояльцами, хотя аэропорт практически пустой», — сказал Наумчук.

По словам туриста, представители российского посольства сообщили пассажирам, что не знают, когда те смогут вылететь. Он также сообщил о том, что авиакомпания «Аврора» не организовала для туристов ни питание, ни размещение в отеле.

«У нас нет воды питьевой. Люди, которые так же застряли в транзитной зоне, ночуют на лавочках. У них нет пледов, питьевой воды. Люди вернулись из отпуска, кто-то из деловых поездок, с ограниченным бюджетом. Они не могут позволить себе купить еду. Авиакомпания не идет на контакт, сказала: «Сидите в транзитной зоне, ожидайте вылета. Когда нас начали выселять из гостиницы, я пытался связаться с авиакомпанией. Мне сказали: «Это ваши проблемы» и бросили трубку», — объяснил Наумчук.