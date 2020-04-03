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Турист сообщил о застрявших в транзитной зоне аэропорта Сеула россиянах

Около 40 российских туристов застряли в транзитной зоне аэропорта Сеула Инчхон. Об этом сообщил РБК один из отдыхающих Валерий Наумчук. По его словам, группа туристов вылетела по маршруту Бангкок — Сеул — Владивосток 31 марта. В аэропорту Сеула туристам сообщили, что рейс авиакомпании «Аврора» отменен.

«Мы поселились в гостинице при аэропорте в транзитной зоне, сутки в гостинице стоят около $170. У нас двое детей: одному 4 месяца, другому 3,5 года. Для младшего ребенка питания и памперсов у нас хватало только на перелет. У нас нет чемоданов, только ручная кладь, нет одежды для ребенка. Самое страшное — завтра мы должны будем выехать из гостиницы. Нам сообщили, что места забронированы другими постояльцами, хотя аэропорт практически пустой», — сказал Наумчук.

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Общество

По словам туриста, представители российского посольства сообщили пассажирам, что не знают, когда те смогут вылететь. Он также сообщил о том, что авиакомпания «Аврора» не организовала для туристов ни питание, ни размещение в отеле.

«У нас нет воды питьевой. Люди, которые так же застряли в транзитной зоне, ночуют на лавочках. У них нет пледов, питьевой воды. Люди вернулись из отпуска, кто-то из деловых поездок, с ограниченным бюджетом. Они не могут позволить себе купить еду. Авиакомпания не идет на контакт, сказала: «Сидите в транзитной зоне, ожидайте вылета. Когда нас начали выселять из гостиницы, я пытался связаться с авиакомпанией. Мне сказали: «Это ваши проблемы» и бросили трубку», — объяснил Наумчук.

Мужчина уточнил, что среди россиян, находящихся в транзитной зоне, есть пожилые и инсулинозависимые люди.

РБК направил запрос в посольство России в Южной Корее и в авиакомпанию «Аврора».

Россия прекратит вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать
Политика

С 27 марта Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение было сделано для вывозных рейсов и отдельных полетов по поручению властей.

С 3 на 4 апреля Россия приостановит все международные рейсы для возвращения российских граждан из-за рубежа. Полеты также прекратят рейсы, которые вывозили из иностранных граждан из России.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции пояснили РБК, что такие меры обусловлены ввели в целях защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусом. Россиянам, находящимся на границей, необходимо будет заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Она будет доступна с 00:00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки, отметили в штабе.

Теги: Южная Корея, Сеул, российские туристы, новости РБК
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