В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России эпидемию коронавируса пока удается сдержать от взрывного роста, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», — сказала она.

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.

2 апреля президент Владимир Путин выступил со вторым обращением к гражданам в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Путин продлил нерабочий период в стране до 30 апреля и наделил власти регионов дополнительными полномочиями. Теперь главы регионов могут самостоятельно определять степень угрозы и жесткость принимаемых карантинных мер.