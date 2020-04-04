Жизнь в самоизоляции после введения штрафов в Москве. Инструкция

Кого коснутся штрафы?

Административная ответственность, как следует из текста указа Собянина, вводится в отношении тех, кто нарушил режим повышенной готовности. В этом случае штрафы коснутся всех категорий — тех, на кого распространяется режим обязательной самоизоляции (граждане старше 65 лет), пациентов с подтвержденным коронавирусом и остальных жителей Москвы, выразил мнение в разговоре с РБК адвокат МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков.

Руководитель GR-практики юридической компании «BMS Law Firm» Дмитрий Лесняк обращает внимание на то, что в отличие от понятия «самоизоляция» понятие «карантин» юридически закреплено. С его точки зрения все самые жесткие санкции направлены в первую очередь на нарушителей карантина, а уже затем на тех, кто находится в самоизоляции.

Понятие «карантин» описывает закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Под этим понятием понимаются административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний.

Согласно указу Собянина, режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.

Я живу не по месту прописки. Меня оштрафуют?

Человека не оштрафуют за проживание не по месту прописки в следующих случаях: если у него есть временная регистрация в любой точке Москвы, если не прошло 90 дней с момента проживания в жилом помещении, если у гражданина есть регистрация в московском регионе, но он живет в другом месте, объясняет Чекотков.

В тексте указа не прописано, что человек должен проживать по месту постоянной или временной регистрации, отмечает юрист правозащитной организации «Агора» Леонид Соловьев.

«Фактическое проживание основывается на словах человека. Если у сотрудника полиции возникли сомнения, то есть возможность подняться к квартире и опросить соседей либо сожителей. Если сотрудник отказывается это делать и составляет протокол, в протоколе также необходимо указать просьбу об опросе соседей. Получение объяснений предусмотрено законом о полиции», — объяснил он.

Также можно попросить запрос биллинга телефона, это покажет, что большую часть времени человек проводит на определенной территории, добавил Соловьев. Таким образом, в суде можно предоставить доказательства, которые отказались собирать полицейские.

Мне нужно ежедневно ездить на работу. Меня оштрафуют?

Житель Москвы может перемещаться к месту работы и обратно, если у него есть такая необходимость. Опрошенные РБК юристы считают, что в этом случае лучше всего иметь на руках справку от работодателя. «У гражданина на руках обязательно должен быть документ, выданный работодателем, в котором указан адрес нахождения рабочего места. Если маршрут совпадает, то к административной ответственности работника не привлекут», — объяснила РБК руководитель практики уголовного и административного права юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Вплоть до 1 мая указом приостанавливается работа предприятий и организаций, исключения составляют аптеки, магазины, торгующие товарами первой необходимости, салоны связи. Торговые точки должны обеспечить меры безопасности в виде разметки для сохранения необходимой дистанции между посетителями, организовать площадки ожидания перед входом.

Мне нужен товар, которого нет в ближайшем магазине. Грозит ли мне штраф, если я пойду в магазин подальше?

«В указе есть слово «ближайший» магазин, и, формально, это нарушение, если человек идет в дальний. Есть все основания для привлечения к ответственности. Тем не менее это вопрос доказывания: человек может не знать о существовании более близкого магазина к нему. В любом случае это можно будет доказать уже лишь в порядке обжалования в суде», — считает Чекотков.

Добрынин уверен, что эта норма нацелена скорее на серьезные злоупотребления, когда «гражданин едет за условным молоком на другой конец города». «Формально да, человек будет оштрафован: в указе сказано, что разрешено посещать только ближайший к месту проживания магазин», — добавил юрист.

Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что при режиме самоизоляции допустимо посещать крупные супермаркеты, которые находятся в удалении от дома.

Могу ли я пойти в магазин не один?

В указе нет ограничений на поход в ближайший магазин вдвоем или в компании. Однако граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование) — как в общественных местах, так и в общественном транспорте.

Оштрафуют ли меня за поход в банк, ветеринарную клинику, если они находятся далеко от дома?

Исходя из текста указа, в этом случае штраф не предусмотрен, так как работа таких учреждений не приостановлена, отмечают юристы. Из информации на сайте мэра Москвы следует, что посетить ветклинику можно только в случае крайней необходимости после консультации по телефону с ветеринарным специалистом

Могут ли мне помогать и посещать меня социальные работники?

Указ обеспечивает оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, возможных мер адресной социальной помощи, замечает Добрынин.

На сайте мэра Москвы говорится, что социальные работники продолжат оказывать помощь в полном объеме, соблюдая меры предосторожности. «Все сотрудники обеспечены масками, одноразовыми перчатками и антисептиками», — следует из текста сообщения.

Можно ли мне перемещаться по городу на собственной машине?

В обновленном указе мэра Москвы нет пояснений о перемещении по городу на автомобиле, ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявляли, что граждане могут поехать на личной машине или такси в другой район в случае серьезной необходимости. Сотруднику правоохранительных органов разрешается остановить гражданина и уточнить цель поездки. Тем не менее в штабе не уточнили, что может подпадать под понятие «серьезной необходимости». Опрошенные РБК юристы объяснили, что с формальной точки зрения человека могут привлечь к административной ответственности.

«Юридическую силу имеет только указ, в указе не содержится формулировки о «серьезном основании поездки». Это предельно оценочное понятие. Исходя из указа, человека оштрафуют, если он поехал дальше ближайшего магазина. То же самое случится, если мы везем продукты родственниками или пытаемся осуществить переезд с грузчиками. Эти действия можно расценивать как правонарушения», — поясняет РБК Чекотков.

С ним согласен юрист Алексей Добрынин. «Обеспечение продуктами и помощь в быту пожилым родственникам, согласно указу, будет являться основанием для привлечения к административной ответственности,. Посещение родственников можно будет признать законным только в случае прямой угрозы их жизни и здоровью», — разъясняет Добрынин.

Юристы в разговоре с РБК сошлись во мнении, что формулировка о серьезной необходимости является оценочным понятием, которое может по-разному трактоваться сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, эксперты считают, что такую необходимость будет сложно доказать, если документально не будет уточнено, что именно можно считать этой самой серьезной необходимостью.

Адвокат Анастасия Саморукова, сотрудничающая с «ОВД-Инфо», обращает внимание, что в утвержденном законе есть ответственность за административное нарушение с использованием транспорта, но его критерии не прописаны. «Непонятно, каким образом будет приниматься решение о нарушении. В таком случае необходимо останавливать каждый автомобиль и интересоваться, какая у гражданина цель поездки», — рассуждает адвокат.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, разработчик закона о штрафах, указал на то, что в указе мэра Собянина нет никаких ограничений по количеству людей в салоне автомобиля».

Мэр Сергей Собянин позднее пояснил, что передвижение на личных автомобилях возможно, если речь идет о поездке на работу или магазин. «Но это не должно быть массовое катание», — добавил он.

Можно ли пользоваться такси?

В тексте указа говорится о том, что гражданин может покинуть дом, если его работа связанна с оказанием транспортных услуг, соответственно, услуги такси для перевозки пассажиров не подпадают под ограничения. «То есть воспользоваться такси можно, здесь не усматривается административного правонарушения. Исходя из формальной логики, можно доехать на такси до ближайшего магазина больницы, ветклиники или на работу, если у человека есть обязанность ходить на работу», — говорит Чекотков.

Шапошников пояснил, что дистанцирование в 1,5 метра, которое является обязательным, может быть достигнуто и в такси, что делает его возможным для перемещения жителей Москвы в условиях самоизоляции. «Мы исходим из того, что в такси люди могут сесть на заднее сиденье от водителя по диагонали, это будет более 1,5 м. Такси также может быть микроавтобусом, в котором этот режим можно выдержать», — отметил он.