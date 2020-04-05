В Подмосковье выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. об этом сообщили в подмосковном оперштабе по предотвращению распространения инфекции.

В оперштабе отметили, что 18 заболевших в возрасте от 19 до 39 лет, 23 — в возрасте от 40 до 68 лет и еще два человека — в возрасте от 69 до 85 лет. Помимо этого, коронавирусом заразились двое детей.

Всего в Подмосковье зарегистрировали 305 заболевших, 34 пациента выздоровели и выписались из больниц. Три человека умерли из-за осложнений.

Из подмосковных больниц выписали гражданина Венесуэлы и жителя Донецка Ростовской области. В Московской области продолжают лечиться 76 человек из Москвы, Тверской и Ивановской областей, а также из Казани и Вьетнама.