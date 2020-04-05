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В Подмосковье выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. об этом сообщили в подмосковном оперштабе по предотвращению распространения инфекции.

В оперштабе отметили, что 18 заболевших в возрасте от 19 до 39 лет, 23 — в возрасте от 40 до 68 лет и еще два человека — в возрасте от 69 до 85 лет. Помимо этого, коронавирусом заразились двое детей.

Всего в Подмосковье зарегистрировали 305 заболевших, 34 пациента выздоровели и выписались из больниц. Три человека умерли из-за осложнений.

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Из подмосковных больниц выписали гражданина Венесуэлы и жителя Донецка Ростовской области. В Московской области продолжают лечиться 76 человек из Москвы, Тверской и Ивановской областей, а также из Казани и Вьетнама.

В России выявили 5389 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки подтвердились 658 случаев в 14 регионах страны. Общее количество умерших возросло до 45 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Подмосковье, коронавирус
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