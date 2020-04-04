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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м

По словам мэра, ранее это требование носило рекомендательный характер, а теперь стало обязательным, оно позволит защитить здоровье сотрудников. За нарушение может грозить штраф на сумму до 1 млн руб.
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Сергея Собянина.

По словам мэра, ранее эти меры носили рекомендательный характер, а теперь становятся обязательным требованием. Он пояснил, что это необходимо не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для здоровья сотрудников предприятий. Мэр также пообещал, что требования упразднят, когда ситуация с эпидемиологической ситуацией улучшится.

Индивидульным предпринимателям, которые нарушили требование организации социального дистанцирования, грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., говорится на сайте мэрии. В случае, если был причинен вред здоровью человека или имуществу, предприятие оштрафуют на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб., либо обяжут приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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Контролировать соблюдение режима повышенной готовности, составлять протоколы и штрафовать индивидуальных предпринимателей и юрлица в случае нарушений будут следующие органы исполнительной власти Москвы:

  • департамент торговли и услуг;
  • департамент образования и науки;
  • объединение административно-технических инспекций;
  • префектуры административных округов и управы районов;
  • Московская административная дорожная инспекция;
  • Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Как следует из указа мэра от 4 апреля, продолжать работу в режим повышенной готовности в столице, помимо аптек, салонов связи, продовольственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости и зоотоварами, смогут салоны оптики и магазины, занимающиеся продажей медицинских изделий. Помимо этого, разрешена работа СПА-центров и массажных салонов при условии, если они оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Режим повышенной готовности в Москве действует с 30 марта. В его рамках в столице закрыты для посещения для бары, кафе и рестораны, ограничена работа магазинов, парикмахерских и других заведений. Жителям запрещено покидать свои дома за исключением случаев необходимости — походов в продуктовый или аптеку, выгула домашнего животного, выноса мусора и обращения за экстренной медпомощью. В поездках на личном транспорте москвичей пока не ограничили. 2 апреля введенные меры продлили до конца месяца.

По словам Собянина, на работу продолжает ходить четверть населения Москвы — около 3 млн москвичей. Еще 2 млн горожан работают удаленно, столько же находятся в отпуске или на больничном.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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