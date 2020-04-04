Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м

По словам мэра, ранее это требование носило рекомендательный характер, а теперь стало обязательным, оно позволит защитить здоровье сотрудников. За нарушение может грозить штраф на сумму до 1 млн руб.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Сергея Собянина.

По словам мэра, ранее эти меры носили рекомендательный характер, а теперь становятся обязательным требованием. Он пояснил, что это необходимо не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для здоровья сотрудников предприятий. Мэр также пообещал, что требования упразднят, когда ситуация с эпидемиологической ситуацией улучшится.

Индивидульным предпринимателям, которые нарушили требование организации социального дистанцирования, грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., говорится на сайте мэрии. В случае, если был причинен вред здоровью человека или имуществу, предприятие оштрафуют на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб., либо обяжут приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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Контролировать соблюдение режима повышенной готовности, составлять протоколы и штрафовать индивидуальных предпринимателей и юрлица в случае нарушений будут следующие органы исполнительной власти Москвы: