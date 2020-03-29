Пандемия коронавируса , 29 мар, 22:34
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Режим всеобщей изоляции в Подмосковье вступил в силу с вечера воскресенья
Режим самоизоляции всех жителей Московской области вступает в силу с 20:00 часов в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Видеообращение опубликовано на его странице в Instagram.
«Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки, возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — сказал он.
Согласно введенному ограничению, покинуть дом можно будет также для похода за продуктами и лекарствами. В таком случае на улице необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других людей.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru