Режим всеобщей изоляции в Подмосковье вступил в силу с вечера воскресенья

Режим самоизоляции всех жителей Московской области вступает в силу с 20:00 часов в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Видеообращение опубликовано на его странице в Instagram.

«Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки, возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — сказал он.

Согласно введенному ограничению, покинуть дом можно будет также для похода за продуктами и лекарствами. В таком случае на улице необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других людей.