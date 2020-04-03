Воробьев пообещал «не жестить» с введением спецпропусков в Подмосковье

Андрей Воробьев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что областные власти ведут работу по переходу на спецпропуска для передвижения, но пообещал, что «жестить никто не будет», передает «РИА Новости».

В среду, 1 апреля, глава региона заявлял, что разработка платформы для выдачи электронных пропусков, по которым жители Московской области смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции, будет завершена к 6 апреля.

«Что касается пропусков, это следующая мера, мы к ней готовимся», — сказал тогда Воробьев. Он на назвал дату возможного введения пропусков, сказав лишь, что сама система будет готова к понедельнику.