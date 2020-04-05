В Орехово-Зуево число пострадавших из-за взрыва газа выросло до десяти
В Орехово-Зуево, по уточненным данным, из-за взрыва газа пострадали десять человек, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Четверо из них, включая ребенка, госпитализированы.
Шестерым пострадавшим врачи оказали помощь амбулаторно.
4 апреля в пятиэтажном жилом доме района по адресу ул. Гагарина 31 произошел взрыв газа, который привел к обрушению подъезда и разрушению стен с пятого по третий этаж. Инцидент произошел в 13:30 мск в квартире на третьем этаже, уточнил источник РБК в МЧС. Из здания эвакуировали 200 человек, из которых 50 вывели спасатели.