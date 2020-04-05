В Орехово-Зуево число пострадавших из-за взрыва газа выросло до десяти

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил 5 апреля, что жизни всех четверых госпитализированных после взрыва ничего не угрожает. Наиболее травмированного пациента в ближайшее время отправят в столицу.

СК возбудил после взрыва в Орехово-Зуево дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

