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Воробьев сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Все четверо пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуево будут жить, угрозы их жизни нет. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения центральной районной больницы, куда были доставлены пострадавшие, передает телеканал «360».

По словам врачей, наиболее серьезный пациент в ближайшее время будет отправлен в Москву для дальнейшего лечения. У него диагностированы перелом бедра, перелом голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Еще двум пострадавшим сделали операции, их должны перевести в клинический институт им. Владимирского (МОНИКИ).

После взрыва в Орехово-Зуево не нашли четырех человек
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Взрыв в Орехово-Зуево произошел днем 4 апреля. По данным МЧС, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже. Из-за этого обрушились перекрытия дома с первого по пятый этаж. Из здания эвакуировали 200 человек. 150 из них выбрались самостоятельно, еще 50 вывели спасатели.

Изначально сообщалось об одном погибшем. Позже спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек.

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в Орехово-Зуево
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Шесть человек при взрыве пострадали. Четверо были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

Теги: пострадавшие, взрыв, Орехово-Зуево
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