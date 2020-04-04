В Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме

Как сообщил источник РБК в МЧС, взрыв произошел в 13:30 мск в квартире на третьем этаже. В министерстве позднее уточнили, что взорвалась газовая колонка. В результате обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. Из здания эвакуировали 200 человек — 150 самостоятельно, еще 50 вывели спасатели.

Причины инцидента выясняются.

«Было очень много народа, скорая, пожарные, все быстро очень приехали. Взрыв я услышала, когда была в другом доме, в 41-м на ул. Гагарина. Был толчок. Мы сначала не поняли, а потом увидели скорую и пожарных, едущих туда пошли смотреть. Там три этажа обвалены, есть пострадавшие, люди, которые уже вышли босиком в тапочках, с детьми, которых я видела как человека три выносили на руках», — рассказала РБК местная жительница Татьяна Фетисова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию со взрывом в жилом доме под личный контроль. «На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Сергей Полетыкин. Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым», — говорится в сообщении.

Воробьев выехал на место происшествия. В пресс-службе МЧС РБК сообщили, что в Орехово-Зуево намерен прибыть и глава ведомства Евгений Зиничев.

Как сообщили РБК в пресс-службе СК по Московской области, по факту случившегося организована проверка. Ведомство рассмотрит все версии происшествия, в том числе утечку газа и неисправность оборудования. На место прибыла следственная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.