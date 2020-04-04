СК возбудил дело после взрыва в Орехово-Зуево

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

По предварительным данным, взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, в результате чего стены с пятого по третий этаж обрушились.

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, они опрашивают жильцов и устанавливают число пострадавших и погибших, сообщили в пресс-службе.