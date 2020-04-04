Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево

В сети опубликовали видео с места взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево. Кадры появились на странице группы «Твое Орехово-Зуево» в Instagram.

На записи видно, что подъезд дома разрушен, сильно повреждены несколько квартир на верхних этажах.

Видео: podslyshanooz / VK

На странице также опубликовали фото с места происшествия. На снимках видно, что полностью разрушены перегородки между квартирами с третьего по пятый этаж, а также наружная стена. Обломки и вещи из жилых помещений упали перед окнами квартир с первого по второй этаж.