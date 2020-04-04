Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в Орехово-Зуево

Андрей Воробьев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

Воробьев также поручил главе муниципалитета разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым. Губернатор направился на место взрыва.

На место происшествия также отправили начальника главного управления МЧС по Подмосковью Сергея Полетыкина.

Днем 4 апреля в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были разрушены несколько квартир.