Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в Орехово-Зуево
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.
Воробьев также поручил главе муниципалитета разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым. Губернатор направился на место взрыва.
На место происшествия также отправили начальника главного управления МЧС по Подмосковью Сергея Полетыкина.
Днем 4 апреля в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были разрушены несколько квартир.