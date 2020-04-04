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Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в Орехово-Зуево

Андрей Воробьев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

Воробьев также поручил главе муниципалитета разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым. Губернатор направился на место взрыва.

На место происшествия также отправили начальника главного управления МЧС по Подмосковью Сергея Полетыкина.

В Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме
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Днем 4 апреля в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были разрушены несколько квартир.

В МЧС России рассказали, что погиб один человек и четверо пострадали. На место происшествия также планирует направиться глава ведомства Евгений Зиничев.

Теги: взрыв, Подмосковье, новости РБК
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В Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме
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При взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево погиб один человек
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