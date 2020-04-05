В Коммунарке за сутки выписали 25 выздоровевших после коронавируса

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших пациентов, у которых был подтвержденный коронавирус, об этом главврач центра Денис Проценко сообщил в своем Facebook.

«За сутки поступило 45, выписано 47 (COVID 25)», — написал Проценко 4 апреля.

Всего с подтвержденным коронавирусом в больнице на 5 апреля лечится 201 пациент. С 4 апреля число зараженных в центре выросло на 39 человек.

Ранее Проценко заявил, что его удивил возраст заболевших коронавирусом. По словам врача, они оказались намного моложе, чем ожидалось специалистами.