Вирусолог из США оценил влияние весеннего потепления на коронавирус

Вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн посчитал, что весеннее тепло не повлияет на угрозу распространения коронавируса, передает Ura.ru.

«Та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее», — сказал Альштейн.

Однако, вирусолог заявил, что на распространения вируса повлияет наступление лета. Он отметил, что эпидемии респираторных заболеваний происходят обычно в нежаркое время года, поскольку в этот период организм ослаблен.

«Летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям», — уточнил Альтштейн.