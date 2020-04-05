СМИ сообщили о появлении мошенников-дезинфекторов из-за коронавируса

В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах появились объявления о дезинфекции квартир и лестничных клеток в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».

В управе Дмитровского района столицы изданию рассказали, что не имеют отношения к подобным объявлениям и проводят дезинфекцию только мест общего пользования. В управе отметили, что информацию о мероприятиях по дому можно узнать по телефону диспетчерской службы Москвы.

В Комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка Петербурга посоветовали не открывать дверь неизвестным людям, которые представляются дезинфекторами, а также врачами и специальными службами.

«Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — сказали в комитете.

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