Главврач больницы в Коммунарке заявил об удививших его пациентах с COVID

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Прорценко рассказал, что его удивил возраст пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в программе «Эпидемия с Антоном Красовским» в эфире телеканала RT.

«Когда мы первый пул больных набрали и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал он. Проценко отметил, что больные с вирусом оказались гораздо моложе, чем ожидали медики.

В это время главврач обсуждал с коллегами состояние 38-летнего пациента больницы, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам Проценко, болезнь у него протекает в тяжелой форме.

По данным на 4 апреля, в России зарегистрировали 4731 заразившихся коронавирусом, 43 человека умерли. Впоследствии в оперштабе сообщили, что в Москве скончались еще два пациента с инфекцией. Им было 58 и 70 лет. У этих заразившихся были сопутствующие заболевания, в частности, хронический бронхит, сахарный диабет и гипертония.