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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке заявил об удививших его пациентах с COVID

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Прорценко рассказал, что его удивил возраст пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в программе «Эпидемия с Антоном Красовским» в эфире телеканала RT.

«Когда мы первый пул больных набрали и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал он. Проценко отметил, что больные с вирусом оказались гораздо моложе, чем ожидали медики.

В это время главврач обсуждал с коллегами состояние 38-летнего пациента больницы, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам Проценко, болезнь у него протекает в тяжелой форме.

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По данным на 4 апреля, в России зарегистрировали 4731 заразившихся коронавирусом, 43 человека умерли. Впоследствии в оперштабе сообщили, что в Москве скончались еще два пациента с инфекцией. Им было 58 и 70 лет. У этих заразившихся были сопутствующие заболевания, в частности, хронический бронхит, сахарный диабет и гипертония.

Помимо этого первых двух зараженных обнаружили в Камчатском крае. В правительстве региона сообщили, что пациенты не покидали территорию России и не выезжали за пределы края.

В оперштабе 3 апреля отмечали, что в столице умер 34-летний пациент с коронавирусом. У него также был хронический бронхит, проблемы с поджелудочной железой и сердцем. В четверг, 2 апреля, в Москве скончался 39-летний мужчина.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Коммунарка
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