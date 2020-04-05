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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 апреля

Число подтвержденных заражений COVID-19 в мире превысило 1 млн человек, в России случаи заболевания зафиксированы уже в 78 регионах. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 4 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже свыше 1,18 млн человек, более 244 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США (300 тыс.). Испания находится на втором месте (124,7 тыс.), Италия — на третьем (124,6 тыс.), Германия (92,1 тыс.) — на четвертом, Франция — на пятом (90, 8 тыс.). Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения (82,5 тыс.; 76,9 тыс. человек уже выздоровели).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 63 902 человека. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 15 362. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 56 985 человек.

Ситуация в России

  • Число зараженных коронавирусом в России выросло до 4731 человек, 333 человека выздоровел, 43 умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 78 регионах. Большинство субъектов страны ввело режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку (не далее 100 м от дома).
  • Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такую ситуацию он объяснил тем, что «огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей».
  • У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова подозревают коронавирус, он перешел на режим самоизоляции в своем кабинете.
  • В Камчатском крае подтверждены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
     
Ситуация в других странах
  • По данным агентства Reuters, президент США Дональд Трамп лично оказывал давление на санитарные власти страны, чтобы они выпустили на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса, хотя он и не был протестирован соответствующим образом. 
  • Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов. 

  • Пентагон принял решение перебросить в Нью-Йорк более 40 членов военной похоронной команды. Они должны помочь местным властям в городе, где ежедневно умирают десятки пациентов.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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