Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 апреля

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США (300 тыс.). Испания находится на втором месте (124,7 тыс.), Италия — на третьем (124,6 тыс.), Германия (92,1 тыс.) — на четвертом, Франция — на пятом (90, 8 тыс.). Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения (82,5 тыс.; 76,9 тыс. человек уже выздоровели).