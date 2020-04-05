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В Таиланде коронавирус выявили у семи россиян

В Таиланде коронавирус обнаружили у семи россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных департамента контроля заболеваний при Минздраве страны.

По данным ведомства, среди заболевших шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет и 48-летний мужчина. Четверо зараженных пребывают в провинции Чонбури, где находится город Паттайя. Трое инфицированных находятся на острове Пхукет.

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РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Таиланде.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили более 1 млн случаев заражения коронавирусом, почти 57 тыс. человек умерли. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших в мире превысило 1,2 млн человек, а умерших — 64 тыс.

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С 4 апреля Россия временно прекратила вывозить россиян из-за рубежа, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 500 млн руб. для помощи гражданам, которые не могут вернуться домой из-за границы. 

Впоследствии кабмин установил порядок помощи российским гражданам. На поддержку могут рассчитывать россияне, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Они получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день. Для ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в размере 1,6 тыс. руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Таиланд, коронавирус, россияне
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