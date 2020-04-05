В Таиланде коронавирус выявили у семи россиян

В Таиланде коронавирус обнаружили у семи россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных департамента контроля заболеваний при Минздраве страны.

По данным ведомства, среди заболевших шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет и 48-летний мужчина. Четверо зараженных пребывают в провинции Чонбури, где находится город Паттайя. Трое инфицированных находятся на острове Пхукет.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Таиланде.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили более 1 млн случаев заражения коронавирусом, почти 57 тыс. человек умерли. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших в мире превысило 1,2 млн человек, а умерших — 64 тыс.