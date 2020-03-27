Минздрав оценил риск смертности при заболевании коронавирусной инфекцией
Риск тяжелого течения болезни или даже смертельного исхода при заражении коронавирусом нового типа для людей старше 80 лет составляет 15–20%. Об этом сообщила главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, пишет «РИА Новости».
Медик отметила, что с возрастом вероятность перенести заболевание в тяжелой форме возрастает. «Риск тяжелого течения вирусной инфекции, о которой мы говорим, и риск даже смертельного исхода в возрасте «60 плюс» — 3,3%, в возрасте «70 плюс» — 8%, в возрасте «80 плюс» — 15 и даже 20%», — заявила Ткачева.
Роспотребнадзор, mos.ru
По ее словам, у пожилых людей ослаблен иммунитет, поэтому любая инфекция для них опаснее, чем для молодых пациентов.
По данным американского университета Джона Хопкинса, число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру превысило 24 тыс. человек. Больше всего умерших в Италии — 8215. На втором месте по числу погибших Испания — 4365. Третье место занимает Китай — 3169.