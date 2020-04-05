На Камчатке обнаружили двух первых заболевших COVID-19

В Камчастком крае подтверждены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что заразившиеся граждане не покидали территорию России, но выезжали за пределы Камчатского края. Оба заболевших были помещены в отдельные боксы, все находившиеся с ними в контакте люди тоже были изолированы.

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На Камчатке с 1 апреля введен режим всеобщей самоизоляции, а 3 апреля губернатор края издал распоряжение, в соответствии с которым все прибывающие на полуостров граждане обязаны пройти 14-дневную изоляцию дома.

27 марта региональное правительство сообщило, что 63 туриста, прибывшие на Камчатку из Таиланда тремя днями ранее, не явились в медицинские учреждения.