На Камчатке обнаружили двух первых заболевших COVID-19
В Камчастком крае подтверждены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что заразившиеся граждане не покидали территорию России, но выезжали за пределы Камчатского края. Оба заболевших были помещены в отдельные боксы, все находившиеся с ними в контакте люди тоже были изолированы.
Роспотребнадзор, mos.ru
На Камчатке с 1 апреля введен режим всеобщей самоизоляции, а 3 апреля губернатор края издал распоряжение, в соответствии с которым все прибывающие на полуостров граждане обязаны пройти 14-дневную изоляцию дома.
27 марта региональное правительство сообщило, что 63 туриста, прибывшие на Камчатку из Таиланда тремя днями ранее, не явились в медицинские учреждения.